Eichsfelder können auf afrikanischem Musikinstrument spielen

Eine besonderen Kurs bietet die Frauenbildungs-und Begegnungsstätte Ko-ra-le an.

Heiligenstadt. In Heiligenstadt gibt es ein ganz besonderen Kurs. Dabei spielen Instrumente aus Afrika eine Rolle.

Die Frauenbildungs-und Begegnungsstätte Ko-ra-le bietet unter der Leitung des erfahrenen Tänzers und Trommlers Adjei Adjetey einen Afrikanischen Trommelkurs an. Die Teilnehmer sollen erfahren was Rhythmus bedeutet und lernen ein Instrument zu spielen. Die Freude steht dabei im Mittelpunkt. Wer bereits eine K`PanLogo-Trommel besitzt kann diese mitbringen. Wer keine hat muss dies bei der Anmeldung angeben. Musikinstrumente sind vorhanden. Der Kurs besteht aus zehn Stunden, welche dienstags von 18 bis 19 Uhr stattfinden. Los geht es am 12. September.

Anmeldung unter anmeldung@ko-ra-le.com.