Eichsfelder können Englisch für den Urlaub lernen

Leinefelde. Die Kreisvolkshochschule Eichsfeld startet einen neuen Kurs in Leinefelde. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Für Interessenten, die beabsichtigen eine Reise in ein englischsprachiges Land zu unternehmen, bietet die Kreisvolkshochschule Eichsfeld in Leinefelde ab 18. Juli einen Auffrischungskurs der englischen Sprache an.

Im Kurs werden anhand von praxisnahen Alltagssituationen wichtige Ausdrücke und Redewendungen vermittelt. Kursinhalte sind ebenso landeskundliche Informationen und typische Eigenheiten, wobei die Entwicklung der Konversationsfähigkeiten Hauptziel ist.

Der Intensivkurs findet an sechs Vormittagen in zwei Wochen statt. Interessierte sollten idealerweise über Grundkenntnisse in der englischen Sprache verfügen.

Anmeldung unter Telefon: 03606/650 44 45.