Eichsfelder können Fördermittel für ihre Projekte beantragen

Eichsfeld. Ab sofort können Kommunen, Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Kirchengemeinden und Vereine Fördermittel zur Stärkung des ländlichen Raums beantragen. Projekte müssen schnell starten.

In der neuen EU-Förderperiode von 2023 bis 2027 besteht auch wieder im Landkreis Eichsfeld die Möglichkeit, über das Leader-Programm zur Entwicklung und Stärkung des ländlichen Raumes Fördermittel zu beantragen. Wie auch in den vergangenen Jahren werde es nun wieder regelmäßig Aufrufe zur Einreichung von Projektideen geben, teilt Anne-Marie Born von der Regionalen Aktionsgruppe mit. Bis zum 15. Mai können bereits erste Projekte eingereicht werden. Diese müssen aber aufgrund der engen Terminkette schnell starten und umgesetzt werden können, so Born. Antragsberechtigt sind Kommunen, Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Kirchengemeinden und Vereine.

Informationen im Internet unter www.rag-eichsfeld.de