Eichsfelder können Fördermittel für ihre Projekte beantragen

Eichsfeld. Nicht nur Kommunen können bei der Aktionsgruppe Eichsfeld Fördermittel beantragen. Jeder kann seinen Projektantrag bis zum 30. September einreichen. Einige Kriterien sind zu beachten.

Die Regionale Aktionsgruppe (RAG) Eichsfeld sucht wieder Projekte mit einem Mehrwert für die Region. „Bis zum 30. September können Kommunen, Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Kirchengemeinden und Vereine Projektanträge auf eine mögliche Leader-Förderung einreichen“, sagt Anne-Marie Born von der Arbeitsgruppe.

Generell förderfähig seien Vorhaben, die sich in die drei Handlungsfelder „Grundversorgung und Lebensqualität“, „Natur und Umwelt“ sowie „Tourismus und Naherholung“ einbetten. Die eingereichten Projekte werden anschließend bewertet und priorisiert. „Maßnahmen, die sich im Förderbereich befinden, können ab Frühjahr 2024 mit den Bewilligungsbescheiden rechnen und anschließend mit der Realisierung starten“, so Born. Die Umsetzung müsse in den Jahren 2024 bis 2026 erfolgen.

Die Höhe der Förderung könne je nach Art des Antragstellers und der Maßnahme zwischen 35 und 75 Prozent der Gesamtkosten betragen. „Zum Bewerbungsprozess berät das Leader-Management gern“, sagt Anne-Marie Born.

Weitere Informationen unter:www.rag-eichsfeld.de