Eichsfelder können Gartenboden untersuchen lassen – Gesunder Boden ist Grundstein für ein ertragreiches Gartenjahr

Worbis. Für gesunde Pflanzen und eine gute Ernte ist ein gesunder Boden wichtig. Eine Bodenanalyse schafft ihrerseits Klarheit. Am Freitag besteht dazu in Worbis die Möglichkeit.

Über blühende Gärten und gesundes Obst sowie Gemüse freuen sich die Eichsfelder Hobbygärtner. Und eine Bodenanalyse kann ein Grundstein für ein ertragreiches Gartenjahr sein.

Für gesunde Pflanzen und eine gute Ernte ist ein gesunder Boden wichtig. Eine Bodenanalyse schafft ihrerseits Klarheit und hilft, den Boden schonend zu bearbeiten und zu verbessern. Ermittelt werden bei der Analyse der pH-Wert und die Aktivität des Bodens, was schließlich bei der Düngeempfehlung hilfreich sein kann.

Damit sich die Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner schnell und umfassend informieren können, bietet die Handelsmühle Büschleb in Worbis am Freitag, dem 21. April, in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr die Möglichkeit, den Boden testen und sich außerdem fachkundig beraten zu lassen.

Um einen aussagekräftigen Wert ermitteln zu können, sollten Interessierte aus dem zu untersuchenden Gartenbereich an verschiedenen Stellen spatentief etwas Erde entnehmen, empfehlen die Profi-Gärtner. Anschließend die Proben gut in einem Eimer vermischen. Benötigt werde insgesamt rund ein Liter Erde.

Die Bodenanalyse ist für alle interessierten Hobbygärtner kostenlos, heißt es aus Büschlebs Mühle.