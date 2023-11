Eichsfelder können Maskottchen der Landesgartenschau bestimmen

Eichsfeld. Aus 218 Vorschlägen von Mädchen und Jungen aus den Grundschulen und Kindergärten der Stadt Leinefelde-Worbis wurden fünf ausgewählt. Bis Mittwoch können die Eichsfelder abstimmen, welche Figur Botschafter der Landesgartenschau werden soll.

Die Eichsfelder sind aufgerufen, sich an der Auswahl für das Maskottchen zur Landesgartenschau zu beteiligen. Die Schulsprecher der Regelschulen und der Gymnasien aus Leinefelde-Worbis haben eine Vorauswahl getroffen. Insgesamt erreichten das Landesgartenschaubüro 218 Vorschläge.

Im Juni startete die Stadt Leinefelde-Worbis den Aufruf nach Vorschlägen für das Maskottchen der Schau an den Kindergärten und Grundschulen in Leinefelde-Worbis. Bis Mittwoch, 29. November, haben die Eichsfelder nun die Möglichkeit, aus fünf Vorschlägen den Favoriten auszuwählen. Die Abstimmung kann auf der Instagram- und Facebookseite der Landesgartenschau, die im Frühjahr 2026 eröffnet werden soll, erfolgen. Eine Abstimmung per Stimmzettel ist auch möglich.