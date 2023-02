Eichsfelder können mit der Taschenlampe eine Burg erkunden

Werleshausen. Gegenüber der Burg Hanstein im Landkreis Eichsfeld liegt die Burg Ludwigstein. Diese kann im Februar bei einer Wanderung entdeckt werden. Ein Burgfräulein erwartet die Gäste im Innenhof des Gemäuers.

Die Burg Ludwigstein wurde ab 1415 unter dem Landgraf Ludwig I. von Hessen zum Schutz der umstrittenen Grenze gegenüber dem kurmainzischen Eichsfeld und der mainzischen Burg Hanstein erbaut. Und auf die Feste in Werleshausen sind Interessierte am 10. Februar ab 17 Uhr eingeladen.

Die Wappen-Burg des Werra-Meißner-Kreises wird bei einer Taschenlampenführung erkundet. Treffpunkt ist am Parkplatz unter dem Brunnenhaus an der Straße L3464. Von dort aus starten die Teilnehmer den Burgfried hinauf in den Innenhof der Burg Ludwigstein. Hier lädt das Burgfräulein zu einer spanenden Erzählung ein.

Die Wanderung kostet für Erwachsene acht und vier Euro für Kinder bis zwölf Jahren. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal zwölf Personen begrenzt. Daher empfiehlt der Veranstalter, die Pro Witzenhausen GmbH, eine vorherige Anmeldung in der Touristinformation Witzenhausen. Diese ist bis zum 10. Februar möglich.

Anmeldung unter der Telefonnummer: (05542) 60010 oder per E-Mail an: info@kirschenland.de.