Eichsfelder können sich im Kirschenland Tipps für den heimischen Obstgarten holen

Witzenhausen. Auf der Versuchsanlage in Witzenhausen dreht sich alles rund um die Kirschbäume. Auch Eichsfelder können sich hier Tipps für den heimischen Obstgarten holen.

Der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land lädt im August zu Führungen auf der Versuchsanlage in Wendershausen ein. Zusammen mit der Obstbauversuchsanstalt geht es um Kirschen und die Kirschbäume. Am 2. August von 17 bis 20 Uhr gibt es Tipps von der Expertin Agata Stawinoga zu Neuanpflanzungen und deren Pflege. Dieser Termin ist Frauen und Mädchen vorbehalten. Am Donnerstag, 3. August, findet die Veranstaltung noch einmal statt und ist offen für alle.

Schließlich treffen sich Interessierte noch einmal am 23. August von 10 bis 12 Uhr und besprechen die Baumpflege nach der Ernte im Sommer. Thematisiert wird dann auch Düngung und Schädlinge.

Anmeldung unter Telefon 05657/644990.