Eichsfelder können syrischen Erdbebenopfern helfen

Am Spendenbasar beteiligten sich viele, das Ergebnis an diesem Tag war gut und machte der Vivere-Gruppe Hülfensberg und den Franziskanern Mut.

Hülfensberg/Aleppo. „Vivere Hülfensberg“ und Franziskaner wollen auch jetzt helfen. Die Weihnachtsaktion der Eichsfelder war bereits erfolgreich.

Es sind Bilder der Verwüstung und des Leids, die einen zutiefst erschüttern. Das verheerende Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet forderte tausende Todesopfer, tausende Menschen sind verletzt und obdachlos. Und es ist Winter. Betroffen ist auch das Gebiet um Aleppo.

Die Gemeinschaft „Vivere Hülfensberg“ und die Franziskaner wollen die Hilfsorganisation Pro Terra Sancta unterstützen, die in Syrien Erdbebenopfer mit Erster Hilfe, medizinischer Versorgung und warmen Mahlzeiten versorgen. Es braucht auch die Hilfe der Eichsfelder für das Nothilfeprojekt von Pro Terra Santa. Die Franziskaner in Aleppo haben ihre Räumlichkeiten und die Kirche für die Obdachlosen geöffnet, die Armenmensa läuft auf Hochtouren. Sie tun, was sie können.

Da es Probleme mit der Stromversorgung gibt, sei es jedoch schwierig, zu kommunizieren, berichtet Thomas Hellwig von „Vivere Hülfensberg“. Rund 3000 Mahlzeiten wurden in den ersten Tagen verteilt. 500 Menschen nahm man auf. In Aleppo Ost befindet sich das Projekt „Ein Licht von Aleppo“, auch dort sollen viele Gebäude zerstört sein. Wer den Erdbebenopfern in Syrien helfen will, findet auf der Internetseite vom Hülfensberg Informationen.

Dass die Eichsfelder hilfsbereit sind, haben sie gerade wieder bei der Spendenaktion „Bring Licht nach Aleppo“ bewiesen. Dabei kam die stolze Summe von 13.130,01 Euro zusammen. Die Spende der siebten Aktion ist bereits überwiesen. Dabei war die Ausgangssituation schwierig, denn die allgemeinen Teuerungen belasten auch die Eichsfelder. Doch schon der Eröffnungsgottesdienst mit Basar war ein Erfolg. 1200 Euro wurden gespendet. Die Vivere-Mitstreiter waren motiviert.

Es folgten viele Einzelaktionen, darunter der Adventsweg mit Figuren vom Familienzentrum Kerbscher Berg, und 600 Euro waren die Bilanz eines Aleppobasars dort. Gefreut haben sich Thomas Hellwig und seine Mitstreiter auch über die vielen kleinen Aktionen in Schulen, von Familien, an Arbeitsplätzen, in Yogagruppen, bei Vereinen und vielen mehr. Beim Abschlussgottesdienst am 22. Januar lag das Spendenergebnis bei 11.000 Euro, am 9. Februar waren es 13.130,01 Euro. Und das, obwohl diesmal Großspenden ausblieben. Die Vivere-Gruppe bedankt sich ganz herzlich bei allen Spendern und Unterstützern.

Auch dieses Jahr soll mit dem Geld das Projekt „Ein Name und eine Zukunft“ in Aleppo unterstützt werden. Seit elf Jahren ist Syrien in einem Konflikt, dessen Ende nicht absehbar ist. In dem Land sind rund 13,4 Millionen Menschen, davon 6,1 Millionen Kinder, auf Hilfe angewiesen. Humanitäre Unterstützung verschiedenster Art wird benötigt, und Frauen und Mädchen brauchen sie besonders.

90 Prozent der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze, rund 9,3 Millionen sind von Hunger bedroht. Viele Bildungseinrichtungen sind zerstört, die Inflation steigt und wachsende Lebenshaltungskosten haben ganze Familien auf die Straße getrieben. Überall herrsche ein Klima der Depression und des Misstrauens, das den Geist der wirtschaftlichen Initiative schwäche und den Willen zum Wiederaufbau des Landes, heißt es in einem Bericht aus Syrien.

Über 50 Prozent der Syrer sind arbeitslos. Die gesamte Situation führe bei Jungen zu Ausbeutung und Kinderarbeit, bei Mädchen zu Missbrauch und früher Heirat. Heute arbeiteten Kinder in mehr als 75 Prozent der Haushalte, und fast die Hälfte stelle für ihre Familien die einzige Einkommensquelle dar. Und es gibt viele Probleme mehr.

Im Zuge der Hilfsprojekte wurden in Ost-Aleppo zwei Zentren zur Betreuung von Waisenkindern oder Kindern von vergewaltigten und missbrauchten Frauen eröffnet, die in sozialer Isolation leben. Weder die Frauen noch die Kinder bekommen staatliche Hilfe. Es fehlt an Nahrung, Wasser, psychologischer und sozialer Hilfe. Für die Betroffenen wurde ein spezifischer Hilfsdienst aufgebaut. Dieses Projekt, heißt es, sei geprägt von Interreligiösität und Interkulturalität. Die beiden Zentren stellten ein Unikat dar.

Das erste franziskanische Betreuungszentrum wurde 2018 in Aleppo eingerichtet, um die vielen durch den Krieg traumatisierten Kinder durch psychologische Rehabilitationsprogramme zu betreuen. Das Zentrum betreibt zwei weitere Zentren, um Kindern und ihren Müttern zu helfen. Das Projekt heißt „Ein Name eine Zukunft“. Rund 1200 Kinder und 600 Mütter wurde bislang geholfen.