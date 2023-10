Eichsfelder können verblüffende Einsichten in die Formel Eins nehmen

Immer wieder geht es im Coworking Eichsfeld um Künstliche Intelligenz. Zu Gast war schon Bernd Holbein, der zum Thema "KI in der Softwareentwicklung" in Leinefelde sprach.

Leinefelde. In Leinefelde kommen die Formel 1 und auch die DTM zu Wort. Eichsfelder Motorsportfans und Technikbegeisterte erfahren mehr über Künstliche Intelligenz im Motorsport.

Der Verein Coworking Eichsfeld lädt zum zweiten Techtalk ein, diesmal mit dem Titel „AI meets Racing“. Das sei eine Veranstaltung, die einen tiefen Einblick in die Rolle der Künstlichen Intelligenz (KI) im Motorsport bietet, erklärt Christian Simon vom Verein. Das Event findet am 19. Oktober um 19 Uhr in den Räumlichkeiten der Paceteq GmbH in der Birkunger Straße 20 in Leinefelde statt.

„Die Kombination aus Technologie und Rennsport bietet eine spannende Plattform für Innovationen. Bei diesem Techtalk werden wir die faszinierenden Möglichkeiten erkunden, die sich durch die Verbindung von KI und Motorsport ergeben“, sagt Richard Arnold, der das Event für Coworking Eichsfeld organisiert. Hauptredner ist Paceteq-Geschäftsführer Alexander Bodo. Er wird seine Expertise im Bereich der KI-Lösungen im Rennsport teilen und aufzeigen, wie KI Formel 1, Formel E und DTM revolutioniert, indem sie für mehr Leistung, Taktik, Sicherheit und Spaß sorgt.

Nach dem Vortrag bietet sich die Gelegenheit, bei einem kühlen Getränk Erfahrungen auszutauschen und Netzwerke zu knüpfen. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch wird um eine Anmeldung gebeten. Tickets sind über die Webseite des Vereins, www.coworking-eic.de, erhältlich unter Veranstaltungen.