Eichsfelder kollidiert mit einem Reh

Neuseesen. Ein Mann aus Bornhagen war mit seinem Auto am Dienstag im benachbarten Werra-Meißner-Kreis unterwegs. Es kam zu einem Wildunfall.

Ein Pkw-Fahrer aus Bornhagen ist am Dienstagmorgen mit einem Reh kollidiert. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach war der 36-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen 5.35 Uhr auf der Landstraße 3469 in Richtung Neuseesen (Werra-Meißner-Kreis) unterwegs, als sein Wagen mit einem Reh zusammenstieß. Das Tier habe den Aufprall nicht überlebt, heißt es in der Mitteilung weiter. Am Fahrzeug sei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstanden.