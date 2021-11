Eichsfelder Kolpingfamilien sammeln wieder

Eichsfeld. Weihnachtspäckchen können noch bei den Eichsfelder Kolpingfamilien abgegeben werden. Handzettel liegen in den katholischen Kirchen aus.

„Verantwortlich leben – Solidarisch handeln“: An diesem Leitsatz orientieren sich die Menschen im Kolpingwerk. „Sehr dankbar sind die Kolpingsfamilien daher, wenn viele Menschen sie dabei unterstützen und sich an den Sammelaktionen beteiligen. Gut bekannt im Eichsfeld sind die Kolping-Kleidersammlungen und die Weihnachts-Paketaktionen“, sagt Annette Müller vom Kolpingwerk.

Von den finanziellen Erlösen der diesjährigen Kleidersammlungen wurden Spenden an besonders schwer betroffene Gemeinden im Ahrtal gegeben. Außerdem wurden zwei Kolpingbrüder und ihre Mitstreiter aus Breitenworbis und Bernterode finanziell unterstützt, die seit Juli regelmäßig zu Arbeitseinsätzen ins Ahrtal fahren.

Im November laden die Kolpingsfamilien wieder ein, sich an der Weihnachtspaketaktion zu beteiligen. „Unsere Partner in Rumänien haben, nachdem im vergangenen Jahr keine Pakete geschickt werden konnten, uns gebeten, in diesem Jahr wieder einen Transport nach Rumänien zu schicken. Die Coronasituation in Rumänien ist viel dramatischer als hier in Deutschland, verursacht auch durch eine geringere Impfbereitschaft“, so Müller.

In zahlreichen Orten können Pakete oder Geldspenden abgegeben werden. Handzettel liegen meist in den katholischen Kirchen aus und sind auf der Homepage www.kolping-dv-erfurt.de veröffentlicht. Der Transport startet am 24. November von Heiligenstadt und Erfurt aus.

Weitere Informationen zur Paketaktion unter Telefon: 0171/7841034.