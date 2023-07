Eichsfelder Kosmetikerinnen starten ins Berufsleben

Leinefelde. Das Bildungs- und Sozialwerk Leinefelde entlässt seine Absolventinnen des Fachbereichs Kosmetik ins Berufsleben. Die meisten haben bereits ihren Arbeitsvertrag in der Tasche.

Am letzten Schultag konnten die Absolventinnen des Ausbildungsganges Kosmetik des Internationalen Bildungs- und Sozialwerkes Leinefelde im Rahmen einer feierlichen Zeremonie ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen.

„Für die jungen staatlich geprüften Kosmetikerinnen haben sich damit Zielstrebigkeit und Engagement während ihrer zweijährigen Ausbildung ausgezahlt, die Erfüllung ihrer beruflichen Träume ist in greifbare Nähe gerückt“, so Annett Weber vom Fachbereich Kosmetik. Dass die Anspannung, Nervosität und Aufregung der letzten Wochen wichen, zeigte sich in den erleichterten Gesichtern und der ein oder anderen Freudenträne.

Die ehemaligen Schülerinnen nutzten die Gelegenheit, auf schöne aber auch schwierige Momente zurückzublicken und auf eine erfolgreiche berufliche Zukunft anzustoßen. Freude und die Neugier auf das kommende Berufsleben waren beim Abschied deutlich zu spüren. Ausgestattet mit dem notwendigen Fachwissen und praktischen Fertigkeiten werden die frischgebackenen Fachfrauen in Zukunft ihre Kunden dabei unterstützen, ihr Wohlbefinden zu stärken sowie ihr Schönheitspotenzial zu entfalten.

Der Großteil der Abgängerinnen kann bereits einen Arbeitsvertrag vorweisen. Zudem erreichten vier Absolventinnen gleichzeitig einen dem Realschulabschluss gleichwertige Befähigung.

Auch im nächsten Schuljahr startet das Internationale Bildungs- und Sozialwerk die Ausbildung zum staatlich geprüften Kosmetiker, mit deren Abschluss sich die Möglichkeit bietet, gleichzeitig den Realschulabschluss zu erwerben.

Kontakt unter Telefon: 03605 / 519956