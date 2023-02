Eichsfelder Künstlerinnen wollen ein Unesco-Kulturerbe würdigen

Heiligenstadt. Aus Heiligenstadt und Uder kommen die beiden Eichsfelder Künstlerinnen Uta Oesterheld-Petry und Annett Schauß. Den Tag der Druckkunst begehen sie mit einer Doppelausstellung und Workshops.

Im März jährt sich zum fünften Mal der Tag der Druckkunst. „Mit ihm alle beteiligten Akteure die Aufnahme traditioneller Drucktechniken in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Deutschen Unesco-Kommission“, erklären die Eichsfelder Künstlerinnen Uta Oesterheld-Petry und Annett Schauß. In einer Doppelausstellung zeigen sie ihre druckgrafischen Arbeiten. Eröffnung ist in der Galerie, Dingelstädter Straße 3, am Freitag, 17. März, 18 Uhr. Am 18. März wird es von 10 bis 13 Uhr in Heiligenstadt und Uder Workshops geben. In den Ateliers der beiden können Druckverfahren ausprobiert werden.

Anmeldung zu den Workshops bis 10. März unter Telefon: 03606 / 60 03 44. Infos: uta-oesterheld-petry.de