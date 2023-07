Eichsfelder Landrat fühlt sich falsch verstanden

Eichsfeld. Der Eichsfelder Landrat Werner Henning weißt die Kritik an seinen Aussagen zum Sich-Einfügen in die hiesigen Gewohnheiten durch Flüchtlinge zurück. Er nennt Fakten.

Landrat Werner Henning (CDU) fühlt sich von Annemarie und Bernd Winkelmann, Pfarrer im Ruhestand, falsch verstanden. Sie kritisieren Hennings Aussagen im Interview vom 17. Juli. Sie räumen hinsichtlich der Antwort auf die Frage nach der „Stimmungslage im Eichsfeld mit Blick auf die Flüchtlingssituation“ zwar ein, dass die von ihm beklagte „Suche nach einem Sich-Einfügen in die hiesigen Gewohnheiten“ bei „einigen“ nicht zu verspüren sei, widersprechen ihm aber in Bezug auf die Mehrheit.

Unter der hiesigen Gewohnheit verstehe der Landrat primär, „die Bereitschaft zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit“. „Alle anderen Lebensbelange werden in unserer Arbeitsgesellschaft hierdurch bestimmt“, so Henning, ausgenommen Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten können.

Niedriger Anteil gehe einer Arbeit nach

„Gemessen an der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im Bezug von Bürgergeld ist die Zahl der Flüchtlinge, welche einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgehen, ausgesprochen gering, am niedrigsten bei denen ukrainischer Herkunft. Die Bereitschaft, einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachzugehen und Bürgergeld nur als Aufstockung zu beziehen, ist bei den deutschen Hilfeempfängern mehr als dreimal so hoch.“ Dabei seien deutsche Bürgergeldbezieher durch größere Vermittlungshemmnisse in viel schlechteren Ausgangslagen.

„Dem ungeachtet gibt es auch gute Gründe anzunehmen, dass viele Sozialleistungen beziehenden Flüchtlinge auch ohne Bezug von Bürgergeld den Lebensunterhalt für sich und ihre Familie durch eigene Arbeit allein und vollständig erbringen könnten“, so Henning. Er sieht sich ständig mit den daraus erwachsenden Problemen konfrontiert. „Mich dann als Reaktion auf die von mir abverlangte Einschätzung nach der Stimmungslage in der Bevölkerung, in die sprachliche Nähe von Fremdenfeindlichkeit zu rücken, ist zumindest ein starkes Stück.“