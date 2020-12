Eichsfelder Landratsamt setzt auf Onlineterminvergabe

Im Landratsamt reagiert man auf die Veränderungen die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, um für die Bürger weiterhin erreichbar zu sein. So wurde während des ersten Lockdowns die Möglichkeit eingeführt, Termine über die Homepage des Landkreises online zu vereinbaren. „Hierzu ist ein Link auf der Startseite zu finden“, sagt Tobias John, Mitarbeiter des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit. Einfacher sei die Terminvereinbarung über ein mobiles Endgerät möglich. Denn geht man mit diesem auf die Internetseite des Kreises, erscheint am unteren Rand des Displays ein Button zur Terminvereinbarung.

Von dort gelangt man zu verschiedenen Ämtern, bei denen bereits eine Terminvereinbarung per Knopfdruck möglich ist. Erreichbar ist über diese Möglichkeit die Ausländer-, die Fahrerlaubnisbehörde, das Gewerbeamt und die Zulassungsstellen in Heiligenstadt und Worbis. „Wir haben mit der Onlineterminvereinbarung gute Erfahrungen gemacht. Es gibt groß keine Wartezeiten mehr in der Zulassungsstelle“, erzählt Bettina Mock, die kommissarisch die Zulassungsstelle leitet. Auch die Wartezeiten für einen Termin seien mit drei bis fünf Tagen überschaubar. Auf der Plattform seien die noch freien Termine einsehbar, so dass jeder einen für sich passenden Termin aussuchen könne. Ein Termin kann aber auch digital ganz einfach wieder abgesagt werden. Denn hat man einen Termin vereinbart erhält man eine Bestätigungsmail in der ein Button enthalten ist, mit dem man ganz unproblematisch einen vereinbarten Termin per Klick stornieren kann. Da sich das Prozedere der Terminvergabe bewährt habe, wolle man an diesem auch nach der Corona-Pandemie festhalten. Aber nicht nur in die Digitalisierung wurde im Landratsamt in den vergangenen Monaten investiert.

Die Räume der Zulassungsstelle in Heiligenstadt wurden erneuert. „Während dem laufenden Betrieb haben wir renoviert“, so Bettina Mock. In den letzten zwei Oktoberwochen rückten die Handwerker an. Neuer Teppichboden wurde verlegt und die Wände neu gestrichen. Aktenschränke sind aus dem Raum verschwunden, in dem die Bürger mit ihrem Anliegen bei den Mitarbeitern der Zulassungsstelle vorsprechen. Diese wurden nicht mehr genutzt, da man mit digitalen Akten arbeite.

Doch am auffälligsten sind die neuen Schreibtische mit dem Sichtschutz aus Glas. Darauf befinden sich für jeden Schalter Nummern. Das hänge auch mit der Onlineterminvergabe zusammen, da die Bürger schneller den Schalter finden, für den sie gebucht haben. Gleichzeitig sind die Vorrichtungen auch zum Schutz vor dem Corona-Virus zu sehen. In den nächsten Tagen würden noch Milchglasfolien aufgebracht, um auch dem Datenschutz besser gerecht zu werden.

Terminvereinbarung über die Homepage des Landratsamtes unter www.kreis-eic.de.