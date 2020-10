Eichsfelder Landratsamt setzt Corona-Verfügung in Kraft

Eichsfeld. Das Eichsfelder Landratsamt schränkt per Verfügung Feiern und Veranstaltungen in der Region ein.

Die bereits am Wochenende vom Landkreis angekündigte Allgemeinverfügung von weiteren Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung weiterer Corona-Infektionen ist am Montag in Kraft getreten. Demnach sind ab sofort alle öffentlichen und nicht öffentlichen Veranstaltungen im Eichsfeld in geschlossenen Räumen mit mehr als 30 Personen und unter freiem Himmel mit mehr als 50 Personen untersagt – auch Kirmes. „Veranstaltungen ab 16 Personen sind zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn anzuzeigen“, hat Landrat Werner Henning (CDU) verfügt. An privaten und familiären Feiern oder Veranstaltungen in Wohnungen dürfen nicht mehr als 15 Personen teilnehmen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Von den Regelungen ausgeschlossen sind Versammlungen, religiöse, parteipolitische, amtliche und betriebliche Veranstaltungen gemäß den geltenden Regelungen. Das Landratsamt appelliert dringend auf, sich umsichtig zu verhalten und die bestehenden Abstands- und Hygieneregeln zu beachten und eine Mund-Nasen-Bedeckung auch bei privaten Veranstaltungen zu tragen.

Seit Sonntag sei zwar kein weiterer Infektionsfall hinzugekommen, aber es stünden noch zahlreiche Testergebnis aus. Damit wird am Dienstag gerechnet. 300 Menschen sind derzeit in Quarantäne, 250 Menschen wurden getestet. Im Moment gibt es im Landkreis 36 aktive Fälle.

