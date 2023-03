Eichsfelder Linke fordern eine andere Umverteilung der Gewinne

In der Heiligenstädter Wilhelmstraße werden am Mittwoch zum internationalen Frauentag rote Rosen verteilt.

Heiligenstadt. Der Kreisverband Eichsfeld der Linken fordert eine Umverteilung der Gewinne in der Gesellschaft. Am Infostand in Heiligenstadt zum internationalen Frauentag wollen die Politiker mit den Eichsfeldern ins Gespräch kommen.

Am 8. März wird der internationale Frauentag begangen. Der Kreisverband der Linkspartei lädt am Mittwoch, ab 10 Uhr zum Infostand in der Wilhelmstraße ein. An Passantinnen werden rote Rosen verteilt. Anna Opfermann, stellvertretende Kreisvorsitzende, macht darauf aufmerksam, dass Frauen nach wie vor rund 18 Prozent weniger Lohn bekommen als Männer. „Sie erhalten geringe Gehälter in lebensrelevanten Berufen und leisten zu einem großen Teil die private unbezahlte Sorgearbeit. Die Gewinne der großen Konzerne sind im letzten Jahr durch die Decke gegangen“, so Opfermann. Die Regierung besteuere Gewinne, um öffentliche Leistungen zu finanzieren.

„Doch für die Beschäftigten in den Kindergärten, Krankenhäusern und der Sozialarbeit ist angeblich kein Geld da. Der 8. März ist deswegen nicht nur der internationale Tag für den Kampf um gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen in den sogenannten „Frauenberufen”. Es ist ein Tag um sichtbar zu machen: Die Arbeiterinnen und Beschäftigten wollen Jobs, die zum Leben passen“, so Linkspolitikerin.

Öffentliche Kassen werden ausgetrocknet

„Es fehlt Personal in den Schulen, Kindergarten, Krankenhäusern und Pflegeheimen, denn die öffentlichen Kassen wurden ausgetrocknet durch Steuersenkungen für Millionäre“, so Opfermann. Bei der Tarifauseinandersetzung im Öffentlichen Dienst gehe es darum, wer die Kosten von Inflation, Krise und Aufrüstung tragen wird. Die Linke wolle nicht, dass das auf die Familien der Erzieher und Erzieherinnen und der Pflegekräfte abgewälzt wird. „Der Reichtum in unserer Gesellschaft ist groß, aber sehr ungleich verteilt. Es ist Zeit umzuverteilen.“