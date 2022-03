Eichsfelder Linke verteilt rote Rosen als Zeichen des Dankes und der Wertschätzung

Rote Rosen gibt es am 8. März zum Frauentag für die Mitarbeiterinnen in einigen Eichsfelder Kindergärten.

Eichsfeld. Eichsfelder Linke bringen symbolträchtige Blumen in Kindergärten in Heiligenstadt, Leinefelde und Worbis.

Anlässlich des Internationalen Frauentages will der Kreisverband Eichsfeld der Partei Die Linke am Dienstag, 8. März, traditionell mit roten Rosen grüßen und mit dieser Aktion an die Bedeutung und die Geschichte dieses Feiertages erinnern.

„Seit mehr als 100 Jahren machen Frauen in aller Welt an diesem Tag darauf aufmerksam, dass ihre Gleichstellung in der Gesellschaft noch nicht überall erreicht ist“, sagt die Landtagsabgeordnete Marit Wagler. „Ungleichheit bei der Entlohnung, Mehrbelastung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Unterrepräsentierung in Vorständen und Entscheidungsgremien sind auch in Deutschland immer noch Realität.“

Langjährige Tradition der Eichsfelder Linken

Der Equal-Pay-Day, also der Tag der gleichen Bezahlung, fiel in diesem Jahr auf den 7. März, also genau einen Tag vor dem Frauentag. „Aktuell beträgt in Deutschland der geschlechtsspezifische Entgeltunterschied 18 Prozent laut statistischem Bundesamt“, so Wagler. „Viele Forderungen von Frauen zur Gleichstellung bleiben also weiterhin aktuell.“

Es sei eine langjährige Tradition der Eichsfelder Linken, am Frauentag rote Rosen an Frauen zu verteilen – als Symbol des Dankes, der Wertschätzung und Erinnerung an diesen Ehrentag. Dieses Jahr werden die Rosen an Mitarbeiterinnen in Kindertagesstätten und -einrichtungen in Heiligenstadt, Leinefelde und Worbis verteilt. Marit Wagler beteiligt sich an dieser Aktion und wird an den Blumenübergaben an die Mitarbeiterinnen des Städtischen Kindergartens „Sebastian Kneipp“ und des Kath. Kinderheimes „St. Joseph“ in Heiligenstadt teilnehmen.