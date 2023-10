Eichsfelder müssen sich am Wochenende auf Zugausfälle wegen nicht besetzter Stellwerke einstellen

Eichsfeld. Eichsfelder, die verreisen wollen, sollten sich vorab informieren, damit sie keine böse Überraschung erleben. Auf diesen Abschnitten gibt es Änderungen:

Wegen nicht besetzter Stellwerke des Schienennetzbetreibers DB Netz AG entfallen an diesem Samstag, 21. Oktober, sowie am Sonntag, 22. Oktober, erneut Züge auf Teilabschnitten der Strecke zwischen Halle (Saale) Hauptbahnhof und Kassel-Wilhelmshöhe, heißt es in einer Mitteilung von Abellio. Betroffen sind laut dem Pressesprecher der Region Mitte, Stefan Dietrich, Züge der Regionalexpress-Linien RE 8 Halle – Leinefelde und RE 9 Halle – Kassel.

Am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag könne der Streckenabschnitt zwischen Sangerhausen und Nordhausen zwischen 18 und 6 Uhr nicht befahren werden. Daher entfielen die Züge um 17.58 Uhr nach Leinefelde und 19.02 Uhr nach Kassel ab Halle sowie in der Gegenrichtung der Zug um 18.43 Uhr ab Nordhausen nach Halle auf der Strecke zwischen Halle und Nordhausen. Alle nachfolgenden Züge entfielen zwischen Sangerhausen und Nordhausen.

Noch ist unklar, ob es einen Schienenersatzverkehr gibt

Am Sonntagabend, so Dietrich, sei wegen der Personalausfälle in den Stellwerken zwischen 18 und 20 Uhr kein Zugverkehr zwischen Halle und Sangerhausen möglich. Die Züge entfielen in diesem Zeitraum. Ab 20 Uhr führe wegen Bauarbeiten an der Strecke ein bereits geplanter Schienenersatzverkehr zwischen Halle und Sangerhausen. „Aufgrund der kurzfristigen Ankündigung, dass die Stellwerke nicht besetzt werden, ist noch nicht klar, ob ein Schienenersatzverkehr angeboten werden kann. Reisende werden gebeten, sich unbedingt vorab über ihre Verbindungen zu informieren“, so Dietrich.

Und er weist darauf hin: „Ohne die vom Netzbetreiber DB Netz AG zu stellenden Fahrdienstleiter dürfen die Züge von Abellio in diesen Zeiträumen auf diesen Streckenabschnitten nicht verkehren.“

Informationen zu allen Fahrzeiten gibt es in den Verkehrsmeldungen auf https://www.abellio.de/verkehr-aktuell, Infos zu den Fahrplanänderungen an den Aushängen auf den Bahnhöfen und über die kostenfreie Abellio-Hotline: 0800 / 2 23 55 46. Fahrgäste können sich auch in der INSA-Fahrplanauskunft sowie der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten informieren.