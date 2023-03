Eichsfelder Mundart darf nicht in Vergessenheit geraten

Faulungen. Ein einem Eichsfelder Dorf finden regelmäßig Treffen statt, um die Mundart zu pflegen. An diesem Sonntag gibt es Anekdoten und Eisenkuchen für die Gäste.

„Es gitt frisch gebaocknen Isenkuchen und Koaffee“ – Es gibt frisch gebackene Waffeln und Kaffee – so kündigt der Heimatverein Faulungen seinen nächsten Mundart-Nachmittag an. Zu diesem Treffen laden die Südeichsfelder am kommenden Sonntag, 5. März, um 14.30 Uhr in die Gaststätte des Dorfgemeinschaftshauses ein. Damit das Faulungen Platt nicht ganz in Vergessenheit gerät, sind alle Interessenten, ob Jung oder Alt, zu diesem gemütlichen Nachmittag herzlich eingeladen, heißt es in der Ankündigung. Die Heimat- und Mundartfreunde würden sich über mitgebrachte Anekdoten und Erinnerungen freuen. Bereits um 10 Uhr findet an gleicher Stelle ein Frühschoppen statt, bei dem es natürlich „wos fern Dorscht gitt“.