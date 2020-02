Eichsfeld. Besondere Leistungserfolge konnten die Kinder beim Wettbewerb der Streicher, Holzbläser und am Klavier in Weimar verbuchen.

Eichsfelder Musikschüler erfolgreich bei „Jugend musiziert“

Bereits Ende Januar war das Saxofonensemble der Eichsfelder Musikschule unter der Leitung von Wolfgang Busse ausnahmsweise und aus terminlichen Gründen in Südthüringen beim Regionalwettbewerb „Jugend Musiziert“ 2020 angetreten. Mit hervorragenden 23 Punkten und einem 1. Preis qualifizierten sie sich für den Landeswettbewerb.

Nun eiferten am vergangenen Wochenende auch weitere Solisten und Ensembles der Eichsfelder Musikschule um bestmögliche Vorspielergebnisse beim Regionalwettbewerb im Schloss Belvedere in Weimar. In der Solowertung Klavier erreichte Helena Lange in der AG Ib sehr gute 22 Punkte und einen 1. Preis. In der Ensemblewertung Streicher holte das jüngste Streichertrio der Musikschule mit den 7-jährigen Sona Greßler mit der Violine, Hanna Berend mit der Viola und Dunja Schmidt mit dem Violoncello in der AG Ia hervorragende 23 Punkte und damit ebenfalls einen 1. Preis.

Martha Schneegans mit der Violine, Rosa Meysing, ebenfalls mit der Violine und Luzie Kraus mit der Viola sowie Arija Erdt mit dem Violoncello freuten sich in der AG II über sehr gute 20 Punkte und einen 2. Preis.

In der Ensemblewertung Holzbläser konnten die Eichsfelder ebenfalls überzeugen. Ida Albrecht, Helena Lorenz und Clara Stiefel holten mit ihren Querflöten herausragende 24 Punkte und damit einen 1. Preis. Dies ist mit der Weiterleitung zum Thüringer Landeswettbewerb verbunden. Die Fachlehrerinnen Katrin Schwesig, Miriam Heiner, Waltraud Stadermann und Stefanie Schünemann haben die Ensembles in vielen zusätzlichen Proben auf diesen besonderen Höhepunkt vorbereitet und freuten sich mit ihnen über die Erfolge.