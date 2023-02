Eichsfelder Pendler und Reisende müssen auf der A 38 mehr Zeit einplanen

Eichsfeld. Auf einem Teilabschnitt der A 38 kommt es in beiden Fahrtrichtungen zu einer einspurigen Verkehrsführung.

Auf der A 38 müssen sich Berufspendler und Reisende aus dem Landkreis Eichsfeld bis zum 17. März mehr Zeit einplanen. Zwischen den Anschlussstellen (AS) Nordhausen und Berga erfolgt ab sofort eine einspurige Verkehrsführung in beide Fahrtrichtungen. Der Grund sind dort vorbereitende Arbeiten für die Baumaßnahme Heringen-Berga, teilt die Autobahn GmbH mit. Ab dem 3. März ist die Auffahrt an der Anschlusstelle Heringen in Richtung Göttingen nur behelfsmäßig möglich.