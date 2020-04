Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eichsfelder Pfarrer wünscht sich spezielle Masken

Jeder, der seit Freitag einkaufen will oder im Bus sitzt, muss eine Maske tragen. Doch Pfarrer Günter Christoph Haase bringt einen völlig neuen Aspekt dieser Schutzmaßnahme ins Spiel: Er ist Gehörlosenseelsorger, betreut gehörlose Menschen über das Eichsfeld hinaus und feiert, sofern möglich, einmal im Monat einen Gehörlosengottesdienst. Die Verständigung läuft über Gebärdensprache, oft gepaart mit der Fähigkeit des Lippenlesens. „Mundpartie und Mimik müssen zu erkennen sein, um gut kommunizieren zu können“, sagt Pfarrer Haase. Das sei ein ganz wichtiger Aspekt der Verständigung. Aber durch die Masken seien nun genau diese Partien, auf die es ankommt, nicht mehr zu sehen.

In einer Zeitschrift hat gelesen, dass es in den USA eine Studentin gibt, die sich genau mit diesem Problem beschäftigt hat und nun aus Stoff und durchsichtigen Plastikresten spezielle Mund-Nasen-Bedeckungen näht, die einerseits den Vorgaben gerecht werden, andererseits aber auch den Blick für Gehörlose auf die genannten Partien ermöglichen. „Das wünsche ich mir auch hier bei uns“, sagt Pfarrer Haase. Er weiß, dass es in Deutschland schon Ideen gebe. „Aber bis das überall ankommt, vergeht viel Zeit.“ Der Corona-Virus werde uns noch lange beschäftigen, sagt er. Und vielleicht hat jemand noch eine innovative Idee, wie man im Eichsfeld Gehörlose und ihre Angehörigen mit Schutz ausrüsten kann, aber ohne eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeit.

Bislang sei zu den monatlichen Gehörlosengottesdiensten immer zwischen 30 und 40 Menschen gekommen. Für die wünscht er sich eine Lösung. Wer eine Idee hat oder helfen will, darf sich jederzeit gern ans Pfarramt in Hüpstedt wenden und mit ihm Kontakt aufnehmen.