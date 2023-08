Eichsfelder pilgern zur Wallfahrt und Weihnachtsmärkten

Eichsfeld. Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld starten in diesem Jahr noch zwei Genusstouren. Es geht zu einer Wallfahrt und auf einige regionale Weihnachtsmärkte.

Zu einer weiteren Tour mit dem Genussbus lädt der Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld (HVE) am Sonntag, 17. September, ein. Die Eichsfelder reisen an diesem Tag in die thüringische Landeshauptstadt Erfurt. „Wir besuchen den Wallfahrtsgottesdienst, der in diesem Jahr unter dem Motto ,Lust auf Zukunft’ steht“, erklärt HVE-Mitarbeiterin Sandra Kästner.

Bereits um 9.30 Uhr starten die Pilger von verschiedenen Orten in Erfurt auf den Domplatz, bevor um 11 Uhr der Gottesdienst an den Domstufen beginnt. Anschließend kann sich bei einem gemeinsamen Mittagessen in Domplatznähe gestärkt werden.

Die Chinesischen Gärten in Weißensee

Weiter geht dann die Fahrt nach Weißensee. Dort gibt es Gelegenheit den Chinesischen Garten zu bestaunen. „Im ,Garten des ewigen Glücks’ steht die Harmonie zwischen Mensch und Natur im Vordergrund. Eine einmalige Gartenlandschaft aus Wasser, Steinen, Gebäuden, Wegen und dekorativen Gestaltungselementen lädt zum Verweilen und Ausruhen ein“, so Kästner.

Das Gestaltungsziel von chinesischen Gärten sei es, die Harmonie der sieben Dinge – Erde, Himmel, Steine, Wasser, Gebäude, Wege und Pflanzen – herzustellen. „Auch der Mensch als achtes Element und als Erlebender wird in das Konzept einbezogen. Gemütlich lässt die Gruppe den Nachmittag im Café am Markt ausklingen“, sagt Sandra Kästner. Genießen Sie hier in Ruhe eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen.

Tour zu den Weihnachtsmärkten

Am 3. Dezember wird zum Ausflug zu den Eichsfelder Weihnachtsmärkten geladen. Auf der letzten Genussbustour für dieses Jahr können die Gäste das historische Flair auf der Burg Hanstein erleben, das „Winter-Weihnachtsgut Herbigshagen“ und den Dingelstädter Weihnachtsmarkt besuche. Auf dem Heiligenstädter Markt endet der Tag.

Information und Anmeldung unter info@eichsfeld.deoder unter Telefon 03605/2006760.