Eichsfelder Politiker fordert: Keine Neiddebatten zwischen Jung und Alt

Gernrode. Rolf Berend aus dem Eichsfeld für weitere zwei Jahre in den Bundesvorstand der Seniorenunion gewählt. Er fordert mehr Mitspracherecht für die ältere Generation.

Der Landesvorsitzende der Senioren-Union der CDU Thüringen und langjährige Europaabgeordnete, Rolf Berend aus Gernrode im Eichsfeld, ist erneut für zwei Jahre in den Bundesvorstand der Senioren–Union der CDU Deutschland gewählt worden. Auf der 19. Bundesdelegiertenversammlung in Magdeburg, die er auch als Tagungspräsident leitete, erhielt der Eichsfelder mit einem Wahlbestergebnis das Vertrauen der Kongressteilnehmer.

In seiner Rede hob er hervor, dass die Älteren, die Generation der über 60-Jährigen, die stärkste Wählergruppe in Deutschland sei und damit auch zu Recht für mehr politische Mitbestimmung und Beachtung ihrer Belange kämpfe. Es werde zwar immer behauptet, wer die Jüngeren habe, hätte auch die Zukunft. Doch sei dies nur die halbe Wahrheit. Richtig müsse es heißen: „Wer die Jüngeren hat, hat zwar die Zukunft, doch wer die Älteren hat, der hat die Mehrheit – und die ist in einer Demokratie letztendlich entscheidend“, so der Eichsfelder. Derzeitige Probleme und Schwierigkeiten könnten jedoch nur im Miteinander der Generationen von Jung und Alt gelöst werden, so Berend. Gegenseitige Neiddebatten seien das letzte, was man bräuchte.