Eichsfelder Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht

Leinefelde. In einer Eichsfeldstadt ist ein Moped in einer Parkbucht beschädigt worden, die Polizei fragt nun, ob jemand etwas bemerkt hat.

Nach einer Unfallflucht, die bereits am Donnerstag, 21. September, geschah, sucht die Polizei Zeugen. Wie sie zum Hergang weiter informierte, hatte ein Mopedfahrer seine rote Simson S51 an dem Tag gegen 13.50 Uhr in einer Parkbucht in der Bahnhofstraße auf Höhe eines Modehauses abgestellt. Als er das Moped eine halbe Stunde später holte, stellte er fest, dass ein Fahrzeug gegen das Vorderrad des Mopeds gefahren und die Telegabel beschädigt war. Vom Unfallverursacher gibt es bisher keine Spur.

Es könnte laut Polizei ein Mercedes gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall bemerkt haben und Angaben zum Verursacher machen können.

Hinweise an die Polizeibitte unter Telefon: 03606/6510.