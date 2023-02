Eichsfelder Polizeichef äußert sich zu einem Vorfall auf einer Demo in Leinefelde

Heiligenstadt. Heiligenstadts Polizeichef Christopher Machlitt stellt sich gegen den Eindruck der Vereinnahmung. Ein Demonstrant hatte in Leinefelde für Verwirrung gesorgt.

Ein Demonstrationszug bewegte sich am Montag erneut durch Leinefelde. Die Zahl der Teilnehmer ist nach Angaben der Polizei in den vergangenen Wochen kontinuierlich zurückgegangen. Auch in Heiligenstadt hatte es im vergangenen Jahr „Montagsspaziergänge“ gegeben, die jedoch seit Mitte Januar der Vergangenheit angehören. Die verbliebenen Teilnehmer hätten sich den Demonstranten in Leinefelde angeschlossen, so Polizeioberrat Christopher Machlitt. Dort seien es derzeit etwa noch 200 Teilnehmer.

Seit jedoch die ehemaligen Heiligenstädter Demonstranten in Leinefelde mitlaufen, habe es nicht nur eine Themenverschiebung gegeben. „Die Mehrzahl der Teilnehmer versammelt sich friedlich und übt ihr Grundrecht auf Meinungsfreiheit aus. In Einzelfällen wurde jedoch gegen die Abstimmungen mit der Polizei gehandelt“, erklärt der Polizeichef.

Am vergangenen Montag hatte ein Teilnehmer über einen mobilen Lautsprecher lautstark Glockengeläut, Musik, einen „Fliegeralarm“ und ein Martinshorn abgespielt. Zudem äußerte er politische Parolen. Da er sich unmittelbar hinter einem Streifenwagen befand, könnte das den Eindruck erweckt haben, dass dies mit der Polizei abgesprochen gewesen sei oder dass diese die Aktion mit tragen würde.

„Das ist jedoch ein Trugschluss“, stellt Machlitt klar. „Wir werden uns immer thematisch neutral verhalten und uns niemals sachlich positionieren.“ Die Aufgabe der Polizei sei es, das Versammlungsrecht und einen gesellschaftlichen Diskurs zu schützen. Man werde in Zukunft aber alles tun, um zu vermeiden, dass sich ein solcher Vorfall wiederhole.

„Gegen eine Vereinnahmung oder gar Instrumentalisierung werden wir strikt vorgehen“, macht der Polizeichef deutlich. So werde derzeit in diesem Fall geprüft, ob er strafrechtlich relevant sei. Die Entscheidung liege allerdings bei der Staatsanwaltschaft, so Machlitt. Gegen die Versammlung als solche wolle man jedoch nicht vorgehen.