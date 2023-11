Eichsfelder Polizisten stellen zwei Vergehen fest und verbieten die Weiterfahrt

Heiligenstadt. Bei einer Kontrolle in Heiligenstadt stellten die Polizeibeamten zwei Vergehen eines Verkehrsteilnehmers fest. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld kontrollierten am Freitag um 17.20 Uhr in der Leinegasse in Heiligenstadt den Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges. An diesem war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen.

