Eichsfelder Projektchor Weihnachten regt zum Nachdenken an

Etwa 100 Frauen und Männer aus dem Eichsfeld gehören dem vom Ecklingeröder Ruhestandspfarrer Bernhard Streicher vor zehn Jahren gegründeten Projektchor Weihnachten zurzeit an, der wieder ein umfangreiches Konzertprogramm mit Advents- und Weihnachtsliedern, Gospels und anderen zum Thema passenden Stücken einstudiert hatte. Auch in diesem Jahr waren im Lauf der Proben, die im Heiligenstädter Marcel-Callo-Haus bereits im September begonnen hatten, einige neue Sängerinnen und Sänger hinzugekommen. Die Überschrift des diesjährigen Konzertes, „Gott wird Mensch und stiftet Frieden“, ist einem der Lieder entnommen, die der Chor am Freitagabend in der Kirche in Hüpstedt und am späten Nachmittag des dritten Adventssonntages in der Gernröder Kirche zu Gehör brachte. Unter der Leitung von Pfarrer Streicher wirkten an den Keyboards in bewährter Weise wieder Daniel Kaufhold – von dem einige Bearbeitungen stammen – und Daniel Schneemann sowie am Schlagzeug René Dransfeld mit.

Einige Chormitglieder übernahmen Soloparts. Geprägt ist auch das diesjährige Konzertprogramm weniger von den traditionell in der Advents- und Weihnachtszeit zu hörenden Liedern, sondern von modernen Kompositionen mit Texten, die zu tieferem Nachdenken über die Geburt Jesu anregen und darüber, was durch ihn vor gut 2000 Jahren in die Welt gekommen war. Dazu gehörten beispielsweise Leonhard Cohens „Halleluja“ und das „Vater unser“ von Hanne Haller, zu dem Pfarrer Streicher ganz besinnliche Worte an die Zuhörer richtete. Es komme im Leben immer darauf an, nicht nach unten oder zurück zu blicken, sondern nach oben. Und das in dem Bewusstsein, dass unsere eigentliche, letztendliche Heimat nicht hier auf Erden sei. Freude und Dankbarkeit über das Geschenk der Heiligen Nacht versprühte der vielstimmige Chor zum Beispiel mit dem Lied „I will follow him“ aus dem bekannten Film Sister Act.

Und am Schluss hieß es im Tabaluga-Lied von Peter Maffay: „Irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben.“ Der Projektchor Weihachten wird in der kommenden Weihnachtszeit noch ein drittes Konzert geben. Dieses findet in der Teistunger Pfarrkirche St. Andreas am Sonntag, 12. Januar, statt und beginnt um 16 Uhr. Anschließend wird es den Chor auch zum Mitnehmen geben – in Form einer CD.