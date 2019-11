Eichsfelder schafft härtestes Radrennen der Welt

Für Markus Stitz sind zwei Dinge ganz essenziell: Freiheit und Leben. Leben in wahrsten Sinne des Wortes. Fremde Kulturen, fremde Länder kennenzulernen, andere Lebensweisen weltweit zu erfahren, nur auf sich allein und sein Fahrrad gestellt sein, in unwirtlichen Gegenden zu überleben. Das macht der gebürtige Heiligenstädter, dessen Familie in Schwobfeld lebt, seit vielen Jahren. Er selbst hat als seinen Lebensmittelpunkt die schottische Hauptstadt Edinburgh gewählt, das bereits vor einem Jahrzehnt. Vielen Eichsfeldern ist er ein Begriff, weil er es schaffte, vor etwas mehr als drei Jahren mit einem Fahrrad, das nur über einen Gang verfügt, um die Welt zu fahren.

Jetzt hat Markus Stitz wieder eine nicht alltägliche Reise hinter sich gebracht. Zehn Tage war er zunächst – wiederum allein – mit einem Mountainbike in Kirgisien unterwegs, dabei weniger in der Steppe, sondern in den Bergen des Tien Shan. „No stone unturned“ – „Nichts unversucht lassen“, hat er diese Reise überschrieben. Sie war für ihn nicht zuletzt eine Reise in seine Seele, in Erinnerungen, in seine Kindheit.

„Die erste Fremdsprache, die ich gelernt habe, war russisch“, erinnert er sich an seine Schulzeit in der

Der Fahrradreisende mit einem Einheimischen in Kirgisien. Foto: Markus Stitz

damaligen DDR. Im Alter von neun Jahren bekam er ein Buch geschenkt: „Briefe an Freunde“. Es war ein Nachschlagewerk, um Briefe auf Russisch zu verfassen. Ein Jahr später fiel die Mauer. Freiheit, die Möglichkeit zu reisen. „Heute, 30 Jahre später, erinnere ich mich noch an genug Russisch, um mich zu verständigen.“ Auf der Reise durch Kirgisien, vorbei an Lenin-Statuen, habe er sich an seine Kindheit erinnert. Und würde er das Buch heute wieder hervorholen, um nun Briefe an Freunde über Kirgisien zu schreiben, würde er von den offenen Straßen, interessanten Friedhöfen, wilden Kamelen, atemberaubenden Landschaften und wunderbaren Menschen berichten, sagt er. Von Nomaden, die per Pferd unterwegs sind, in einfachen Jurten leben, ihn aber jederzeit voller Neugier und Wärme empfangen hätten. „Man beginnt, über das Leben nachzudenken, steile Anstiege zu überwinden, nicht aufzugeben. Kirgisien war reine Inspiration.“

Romantik beim Zelten. Foto: Markus Stitz

Diese Reise aber hat Markus Stitz nicht unternommen, um zu sich selbst zu finden. Sie war Vorbereitung auf das härteste Radrennen der Welt: Das Silkroad Mountain Race, zu Deutsch: Seidenstraßen-Bergrennen. 1700 Kilometer, mehrere 4000er-Pässe kurz vor der chinesischen Grenze, all das mit der kompletten Ausrüstung auf dem Rad. Es geht nicht darum, das Feld anzuführen. Es geht darum, es zu schaffen, die Ziellinie zu überqueren. Das schaffen bei Weitem nicht alle. Markus Stitz aber hat es geschafft. Trotz widrigster Umstände. Mehrfach war der Eichsfelder kurz davor aufzugeben, zu den „Did not finished“ zu gehören. „Teils war es echten Anfängerfehlern geschuldet“, schüttelt er den Kopf. Er, der sonst für ganz Schottland Mountainbiketouren organisiert, durch die Wildnis der Highlands fährt wie andere auf normalen Landstraßen. Zum Beispiel hatte er einfach falsche Ersatzteile dabei. Mehrere Stunden Zeit hatte es ihn gekostet. „Ich war kurz vor dem Aufgeben. Aber dann erinnerte ich mich an die Worte einer guten Freundin, die mantraartig immer wieder sagt: Fix your problems, lös deine Probleme selbst.“ Diesen Rat hat er beherzigt. Nicht zuletzt, weil diese Freundin die erste Frau ist, die im Jahr 2018 genau dieses härteste Rennen der Welt beendet hatte. Wahnsinnige Temperaturunterschiede, Wasser, das nicht unbedingt europäischen Trinkwasserqualitäten entspricht, dazu die irrwitzigen Etappen. „Mir ging es zwischendurch richtig dreckig.“ Aber er hat es geschafft.

Von der Vorbereitungstour in Kirgisien gibt es ein Video auf dem Kanal youtube. Auch das trägt den Titel „No stone unturned, nichts unversucht lassen“. Während dieser Tage hatte Markus Stitz Zeit, zu filmen und zu fotografieren. Entstanden ist ein Werk von etwas mehr als acht Minuten mit atemberaubenden Bildern, hervorragenden Kameraeinstellungen und wunderbarer Atmosphäre.