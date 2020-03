Eichsfelder schnuppern Stadionatmosphäre

Der große Wunsch vieler Nachwuchsfußballer: Einmal mit einem Bundesligaprofi zu trainieren. Dieser Wunsch ging für Kicker aus dem Eichsfeld fast in Erfüllung. Spieler aus Vereinen der Stadt Leinefelde-Worbis und des Jugendfördervereins Eichsfeld Mitte (JFV) starten vom Leinefelder Stadion in Richtung Wolfsburg zum Bundesligaspiel des VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig.

Herzlich begrüßt wurden die Eichsfelder von Roy Präger, ehemaliger Profi beim VfL Wolfsburg und dem Hamburger SV. Für die Hamburger schoss er sogar in der Champions League ein Tor. Die Begeisterung war den Nachwuchskickern, ihren Trainern und Eltern anzusehen, als Präger die Gruppe durch das Stadion des Bundesligisten führte. Und als sie auf der Wechselbank in der Arena Platz nehmen durften, fingen einige Eichsfelder an zu träumen – von einer Kariere in der Fußball-Bundesliga.

Nach der Stadionführung war die Motivation bei den 21 Mädchen und Jungen groß, denn bevor es ein zweites Mal in das Stadion ging, um die aktuellen Stars beim Spiel anzufeuern, war erst einmal ein Training angesagt. „Bei gefühlt 20 Trainern des VfL Wolfsburg wurden in der Soccerhalle unter anderem Torschuss, Zweikampf und verschiedene Spielformen trainiert“, erzählt Kevin Mennecke, der Trainer der DII-Junioren beim JFV Eichsfeld Mitte ist und die Fahrt organisiert hatte.

Im Club 45, einem Bereich für spezielle Gäste, waren die Teilnehmer nach dem Training zum Mittagessen eingeladen. Anschließend ging es zurück ins Stadion. „Die Arena war nicht ganz ausverkauft“, blickt Mennecke zurück. Trotz des torlosen Unentschiedens sei das Spiel ein riesen Erlebnis für die Nachwuchsfußballer gewesen, die vor der Heimreise noch einmal den Club 45 aufsuchten. „Leider konnte uns an diesem Tag kein aktueller Profi besuchen. Eine Vorsichtsmaßnahme wegen des Corona-Virus“, erklärt Mennecke. Dafür sorgte dann aber Roy Präger mit seinen Erinnerungen an die aktive Zeit für einen versöhnlichen Abschluss.