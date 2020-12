Eichsfelder Schornsteinfeger wünschen ein frohes neues Jahr

Eichsfeld. Dass ein Schornsteinfeger in voller Montur Glück bringt, ist allseits bekannt. Und gleich vier davon kann das Jahr 2021 gut gebrauchen. Werner Föllmer, Stefan Beetz, Torben Beetz und Uwe Trümper waren gern bereit, das Glück ins Eichsfeld und ins ganze Land zu verteilen. Viele Menschen greifen spontan zu, wenn der Schornsteinfeger ins Haus kommt, weiß Stefan Beetz, der den Bezirk Heiligenstadt innehat. Besonders groß, sagt er mit einem Lächeln, sei die Freude, wenn es eine Schornsteinfegerin sei. Die bringe nämlich noch mehr Glück. Schornsteinfeger gelten seit dem Mittelalter als Glücksbringer, sie waren als wandernde Handwerksgesellen unterwegs. Sie entfernten den Ruß aus den Kaminen und sorgten dafür, dass geheizt und gekocht werden konnte, verringerten die Brandgefahr. „Das war sehr wichtig, denn ein Brand konnte schnell ein ganzes Stadtviertel in Schutt und Asche legen“, weiß Beetz. Der Schornsteinfeger bringe bis heute Sicherheit und damit eben Glück ins Haus.

Heute habe sich der Beruf etwas gewandelt, sei weniger schmutzig. Viele Kaminkehrer verzichten heute auf den traditionellen Zylinder, tragen dafür eine Kappe. Aber in Schwarz kommen sie immer noch. Persönliches Glück bringe es, den Schornsteinfeger an die Schulter zu fassen oder ihn gleich ganz kräftig zu umarmen. „Und wahlweise darf man auch an einem der goldenen Knöpfe der Schornsteinfegeruniform drehen“, fügt Werner Föllmer hinzu.