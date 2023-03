Eichsfelder sind zu Beratungen geladen

Eichsfeld. Die Industrie- und Handelskammer informiert Interessierte aus dem Eichsfeld zu Weiterbildungsmöglichkeiten. Eine Terminvergabe ist ab sofort möglich.

Weiterbildungen und deren Chancen stehen im Mittelpunkt eines Beratungstages der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt. Dieser findet am Mittwoch, 22. März, im Regionalbüro der IHK in Nordhausen statt. Von 14 bis 17 Uhr will Weiterbildungsberater Marcel Übensee über Lehrgänge der höheren Berufsbildung informieren, erklärt Christian Böduel, Regionalchef der Industrie- und Handelskammer in Nordhausen in einer Mitteilung. Auch Beratungen zu Aufstiegsqualifizierungen mit einer Prüfung, zu Zertifikatslehrgängen und Seminaren zu Themen wie Führung, Personal, Marketing, Verkauf, Karrierechancen und Weiterbildungsfördermöglichkeiten werden angeboten.

Termine unter Tel.: 03631/90820