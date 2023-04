Eichsfelder sind zur Blutspende aufgerufen

Eichsfeld. Blutkonserven sind noch immer sehr gefragt. Im Landkreis Eichsfeld gibt es am Dienstag und Mittwoch mehrere Gelegenheiten zur Blutspende.

Der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) lädt am Dienstag, 11. April, in der Zeit von 17 Uhr bis 19.30 Uhr zur Blutspende nach Birkungen in die Festhalle Siechen ein.

Am Mittwoch, 12. April, haben Spender in Leinefelde von 16 Uhr bis 19.30 Uhr in der DRK-Kindertagesstätte Sonnenschein am Leibnizplatz die Möglichkeit zur Blutspende.

Das Institut für Transfusionsmedizin Suhl lädt außerdem am Dienstag, 11. April, von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr nach Heiligenstadt zur Blutspende in den Seniorentreff in der Aegidienstraße 20 ein.

Im Zeitraum von 16.30 Uhr bis 19 Uhr kann man ebenfalls am Dienstag, 11. April, im Dorfgemeinschaftshaus Bornhagen Blut spenden.