Eichsfelder sind zur Blutspende geladen samt Radiowette

Blutspender sind am Dienstag zur Spende nach Worbis eingeladen.

Worbis. Der Kreisverband Eichsfeld bittet zur Blutspende nach Worbis. Dieses mal wartet eine besondere Herausforderung.

Der Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) lädt am Dienstag, 7. März, von 16 bis 20 Uhr zur Blutspende nach Worbis in die dortige Regelschule in der Elisabethstraße 24.

Als besondere Herausforderung eines Radiosender soll zu diesem Termin die Menge der abgegebenen Spenden verdoppelt werden. Das DRK hofft daher auf eine besonders rege Teilnahme und dankt allen Spendern im voraus für ihr Engagement.