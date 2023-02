Eichsfelder sind zur Damwildfütterung auf Gut Herbigshagen eingeladen

Duderstadt. Kinder und Erwachsene können bei Duderstadt das Wild füttern. Zudem haben sie die Möglichkeit, Wissenswertes über die Tiere zu erfahren.

Wer kennt den Unterschied zwischen Hirsch und Reh? Gehört das Damwild zu den heimischen Tierarten? Und wenn nicht, wo kommt es her? Bei den öffentlichen Damwildfütterungen auf Gut Herbigshagen erfahren Jung und Alt Wissenswertes über das Wild, sein Verhalten und seinen Lebensraum.

„Der Kontakt zu den Tieren im begehbaren Gehege wird unmittelbar sein“, sagt Rómulo Aramayo-Schenk, Mitarbeiter der Umweltbildung im Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrum. Wer sich ruhig verhält, kann bei viel Geduld sogar mit den Tieren auf Tuchfühlung gehen. Die sonst eher scheuen Tiere kommen manchmal auch ganz nah heran. Und wissbegierige Besucher haben zudem die Möglichkeit, sich ihre Fragen beantworten zu lassen.

Damwildfütterungen gibt es am Dienstag, 14. Februar, und am Freitag, 17. Februar, jeweils von 14.30 bis 16 Uhr. Die Teilnehmer sollten warme und wetterfeste Kleidung tragen. Futter für das Damwild braucht nicht mitgebracht zu werden. Treffpunkt ist am Besucherparkplatz am Damwildgatter. Kinder bis zwölf Jahre zahlen drei Euro, Erwachsene vier Euro.

Anmeldung und Infos: Tel.: 05527 / 914208, E-Mails an besucherservice@sielmann-stiftung.de