Eichsfelder sind zur Segnung am Valentinstag eingeladen

Der Valentinstag wird auf dem Dingelstädter Kerbschen Berg zum Anlass genommen, all jene zu einer Andacht einzuladen, die sich als Paar gefunden haben – ob erst seit kurzer Zeit oder schon ein halbes Leben lang, ob verheiratet oder nicht, ob mit oder ohne Kinder. Besonders willkommen sind Paare, die in diesem Jahr ein Ehejubiläum begehen. Am Ende der Andacht können sich die Frauen und Männer persönlich segnen lassen. Danach gibt es einen Imbiss, ein Glas Wein und Aktionen für Kinder. Die Andacht findet am Dienstag, 14. Februar, um 19 Uhr voraussichtlich im Saal des Familienzentrums statt. Die Leitung haben Pater Karl-Josef Meyer und Pia Schröter.