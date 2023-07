Eichsfelder sind zur Wald- und Wiesenwoche eingeladen

Eichsfeld. Naturschutzbund bietet Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche. Bei der geht es um den Umwelt- und Naturschutz.

Der Naturschutzbund Obereichsfeld organisiert vom 14. bis 18. August eine Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 18 Jahren, die im Naturschutzzentrum Reifenstein zwischen 9 und 13 Uhr stattfindet. Katharina Molnar und Katrin Lehmann, die Kinder- und Jugendgruppenleiterinnen, bieten interessante Themen zum Natur- und Umweltschutz sowie zur nachhaltigen Entwicklung an.

Am Dienstag gibt es eine Waldwanderung

An dem Montag werden die Teilnehmer nach einer Wanderung, bei der sie Wiesenkräuter kennenlernen, Naturkosmetik herstellen. Am Dienstag geht es auf eine Waldwanderung. Hier erfahren sie etwas über Bäume und wie sie diese schützen können. Im Anschluss dürfen alle Papiere schöpfen und mit Naturmaterialien gestalten. Am Mittwoch geht es um Insekten, zudem werden kleine Insektenhotels gebaut. Am Donnerstag wird dann gekocht. Hauptzutat der Speisen sollen wilde Pflanzen sein, die man im Nabu-Garten findet. Am Freitag werden Textilfasern in einem Kessel über dem Lagerfeuer gefärbt, doch zuerst werden Färberpflanzen gesucht.

Anmelden kann man sich für einzelne oder auch für alle Tage.

Weitere Infos und Anmeldungen bei Katharina Molnar unter Telefon: 0151/29170105 oder E-Mail: wald_und_wiesen_kids@web.de, oder bei Katrin Lehmann unter Telefon: 0157/82900165, E-Mail: k.lehmann@eichsfeld.nabu-thueringen.de