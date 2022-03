Eichsfelder Spenden direkt ins Kriegsgebiet

Breitenworbis. Elf Transporter aus Breitenworbis, Wittenberg und Dresden liefern Hilfsgüter in Polen ab.

Es geht alles Hand in Hand, als ob Mann oder Frau bisher nichts anderes gemacht hat. Doch es ist, wie dieser Tage vielerorts in Deutschland, eine außergewöhnliche Situation. Im Torweg in Breitenworbis ist einer der drei Sammelpunkte für eine Ukraine-Hilfsaktion, alle Spenden müssen verpackt und in die Transporter verladen werden. „Dass es so viel wird, hätte ich nicht gedacht“, erzählt Christian Schulte, einer der zwei Geschäftsführer der Firma Windspektrum. Ein polnischer Mitarbeiter der Firma ist auf Heimatbesuch, sollte in dieser Woche eigentlich wieder arbeiten. „Er hat mir am Montag eine Nachricht geschrieben, ob er noch eine Woche verlängern kann. Er hilft vor Ort mit und hat zu Hause bereits zwei Familien aufgenommen“, erzählt Schulte. Die Zustimmung war selbstverständlich, und es folgte über Whatsapp und Instagram ein Spendenaufruf.

Christian Schulte und die anderen Helfer hatten nicht nur in Breitenworbis am Donnerstag alle Hände voll zu tun. Foto: Sebastian Grimm

„Es hat sich alles wahnsinnig schnell verbreitet. Ich bin überwältigt. Und das bin nicht ich, sondern alle die hier mit helfen und spenden“, erklärt der gebürtige Breitenworbiser. Am Firmenstandort in Wittenberg wurde auch gesammelt. Die erste Idee sei gewesen, mit drei Transportern nach Przeworsk in Polen zu fahren. Am Ende sind es elf. Ohne Probleme habe man genügend Fahrzeuge zusammenbekommen, um die gesamten Spenden abtransportieren zu können. Von Schlafsäcken und Duschbad bis hin zu Kleidung fand vieles den Weg in die Sammelpunkte. „Es ist alles hochwertig. Viele sind losgegangenen und haben die Sachen neu gekauft“, erzählt die Breitenworbiserin Silvana Schulte und verpackt kurz vor der Abfahrt noch einige Spenden in einen Karton.

Sebastian Senge (links) verabschiedet sich von Iskra Oleksi, der mit dem Lkw direkt nach Lwiw fuhr. Foto: Martin Heddergott

Um 17 Uhr brachen die Eichsfelder in Breitenworbis auf. Zeitgleich starteten die Transporter in Wittenberg. Sammelpunkt war in Dresden, wo auch noch einmal Hilfsgüter verladen wurden. „Ein Mitarbeiter von uns ist aus Dresden. Seine Mutter ist in der Kirche, im dortigen Pfarrheim wurde auch gesammelt. Wir haben gar nicht alles mitnehmen können“, erzählt Schulte. Doch auch für das Problem gibt es schon eine Lösung. Am Samstag fahren, organisiert vom Mitarbeiter, erneut drei Fahrzeuge Richtung Polen. „Was dann noch übrig ist, wird bei der Ukraine-Hilfe in Dresden abgegeben“, so Schulte. Um 22 Uhr machte sich der Konvoi in Richtung Polen auf den Weg.

Nach neuneinhalb Stunden war am Freitagmorgen erst einmal Stopp, denn man wartete auf den Ansprechpartner. Nach einer guten Stunde Pause wurde die Fahrt fortgesetzt.

Bei Ankunft am Zielort warteten bereits über 30 Helfer auf den Transport. Alles wurde ausgeladen, nochmals sortiert, auf Paletten verpackt und mit Stretchfolie gesichert. Doch die 22 Helfer aus Deutschland fuhren nach dem Abladen nicht einfach davon. „Wir haben zwei Lkw mit beladen, die direkt in die Ukraine fahren“, berichtet Helfer Patrick Wilhelm. Während ein Lkw mit den Hilfsgütern nach Lwiw, das frühere Lemberg, und der andere nach Kiew aufbrach, setzten sich die Helfer aus Deutschland gegen 13.30 Uhr in Richtung Heimat in Bewegung. „Wir fahren jetzt ungefähr zehn Stunden zurück“, sagt Christian Schulte, der wie alle anderen froh ist, dass alles so gut geklappt hat.