Eichsfelder Sportler spenden für den kleinen Hannes

Seit Oktober läuft eine Spendenaktion für den sechsjährigen Hannes aus Mühlhausen, der mit einer Hirnfehlbildung geboren wurde und in seinem Leben auf Hilfe angewiesen sein wird. Um ihn ein möglichst selbstständiges Leben zu ermöglichen, startete seine Mutter Christine Spallek die Spendenaktion. Benötigt werden 30.000 Euro, um für den Kleinen einen Therapiehund anzuschaffen, der ihm täglich zur Seite steht und ihm hilft.

„Es ist toll, wie das alles bisher geklappt hat. Ich freue mich riesig“, sagt Christine Spallek, die von der großen Hilfsbereitschaft in der Region überwältigt ist. „In nur zwei Monaten sind 25.000 Euro gespendet worden“, so die alleinerziehende Mutter. Dabei kommen die Spenden nicht nur aus dem Unstrut-Hainich-Kreis. 2150 Euro spendeten jetzt die Mitglieder des Sportvereins VfB Bischofferode aus dem Eichsfeld.

„Christine ist eine gute Freundin der Familie. Nach den letzten Telefonaten und Treffen hat sie uns von der Aktion erzählt“, erinnert sich Sebastian Keilholz, der in Bischofferode die zweite Fußballmannschaft trainiert. Und schnell habe er mit VfB-Vorsitzenden Steffen Rothensee einen Verbündeten gefunden und eine Aktion im Verein gestartet. Rothensee hatte zuvor schon von den Sorgen und Nöten der Familie Spallek gehört, da ein Lied über den kleinen Hannes bei Facebook geteilt wurde. „Produziert wurde das Lied von der Band Robius aus Bischofferode“, weiß Sebastian Keilholz.

Eigens für die Aktion im Verein wurde ein PayPal-Konto eingerichtet, und es sollte nicht lange dauern, bis die ersten Spenden zu verbuchen waren. „Steffen Rothensee hat Nachrichten in die WhatsApp-Gruppen der Fußballer und die anderen Abteilungen des Vereins verschickt. Auch die Volleyballer haben kräftig gesammelt“, erinnert sich Sebastian Keilholz.

Doch die freudige Nachricht über das Ergebnis der Aktion konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht persönlich überbracht werden. „Das Geld wurde auf das Spendenkonto überwiesen“, so Keilholz. Das war aber noch nicht alles, was die Bischofferöder für Hannes spendeten. Leuchtende Augen hatte der Sechsjährige, als er ein kleines an ihn adressiertes Paket öffnete und ein Schal sowie ein Trainingsanzug des VfB Bischofferode zum Vorschein kamen.

Wer Hannes und seine Mutter unterstützen möchte, kann sich mit einer E-Mail an assistenzhundhannes@gmx.de wenden.