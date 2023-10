Eichsfelder Jugendliche waren in Polen zu Gast und verstanden sich mit ihren polnischen und ukrainischen Altersgenossen prächtig.

Eichsfelder sprechen die Universalsprache der Jugend bei Begegnung in Polen

Eichsfeld. Eichsfelder Jugendliche zu Gast in Polen bei internationaler Begegnung. Neue Freundschaften sind geschlossen, aber es fließen auch Tränen an Gedenkstätten.

Eine bemerkenswerte internationale Jugendbegegnung zwischen deutschen, polnischen und ukrainischen Jugendlichen ist gerade in der Stadt Chelmek in Polen zu Ende gegangen. „Die ersten Tage dieser Begegnung waren von Lebensfreude und berührenden Erfahrungen geprägt, während die jungen Teilnehmer trotz sprachlicher Barrieren miteinander in Kontakt traten“, erzählt Markus Rilli von der Villa Lampe. „Die 45 Jugendlichen, die aus drei Ländern stammen, fanden erstaunlich schnell zueinander.“

Die Universalsprache der Jugend, bestehend aus Musik, Tanz und Lachen, habe mühelos die sprachlichen Unterschiede überwunden. In den Gesprächen wurden neue Freundschaften geschlossen und die Erkenntnis reifte, dass Jugend überall auf der Welt gleich ist. Die Gastfreundschaft und Offenheit der polnischen Partner machten den Austausch zu einem besonderen Erlebnis.

Sprachlosigkeit und Tränen in Auschwitz-Birkenau

Die Begegnung hatte jedoch nicht nur fröhliche Momente, sondern beinhaltete auch ernsthafte Auseinandersetzungen mit der Geschichte. Die Teilnehmer besuchten Orte von großer historischer Bedeutung, darunter die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau und auch Schindlers Emaillewarenfabrik, wo sie Einblicke in die Geschichte des Holocaust erhielten. Die Besuche dieser Gedenkstätten waren äußerst emotional und führten zu tiefer Traurigkeit und Unverständnis darüber, wie solche schrecklichen Ereignisse passieren konnten. Die Jugendlichen standen sprachlos vor den Grausamkeiten, die sich an diesen Orten abgespielt hatten, Tränen flossen angesichts des Leids und der Unmenschlichkeit, die hier erlebt wurden.

Die Jugendlichen nutzten diese Erfahrungen jedoch auch als Gelegenheit zur Reflexion und zum Lernen aus der Geschichte. Sie tauschten ihre Gedanken und Gefühle aus und verstanden die Wichtigkeit, solche schrecklichen Ereignisse niemals zu vergessen und sich aktiv für eine bessere Zukunft einzusetzen. Ein Teilnehmer drückte dies treffend aus: „Warum schaffen es die Menschen nicht, miteinander zu reden, zu tanzen und zu lachen? Einfach Frieden zu leben?“

Diese bemerkenswerte Jugendbegegnung wurde vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk gefördert und hat bereits in den Herzen der Teilnehmer einen besonderen Platz eingenommen. Sie hat nicht nur Freundschaften über Grenzen hinweg geschaffen, sondern auch dazu beigetragen, Geschichte zu würdigen und die Bedeutung von Versöhnung und Frieden in der Welt zu betonen.