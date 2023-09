Eichsfelder stellen das Katholikentagslied bei der Bistumswallfahrt vor

Erfurt. Der Liedtext stammt aus der Feder des kürzlich verstorbenen Diakons Johann Freitag. Wallfahrt wartet mit zahlreichen Angeboten auf.

Zu einem bunten und abwechslungsreichen Miteinander lädt das Bistum Erfurt anlässlich seiner Bistumswallfahrt am Sonntag, 17. September, ein. Bis zu 2000 Pilgerinnen und Pilger werden dann in der Thüringer Landeshauptstadt erwartet.

Das Wallfahrtsmotto „Lust auf Zukunft“ soll eine Brücke zum 103. Katholikentag schlagen, der 2024 unter dem Leitwort „Zukunft hat der Mensch des Friedens“ in Erfurt stattfindet. Der Katholikentag ist bei der Wallfahrt mit einem eigenen Info-Stand vertreten, so Bistumssprecher Peter Weidemann. Außerdem singe der Eichsfelder Chor Arcobaleno im Gottesdienst zum ersten Mal das Erfurter Katholikentagslied. Der Text stammt aus der Feder des kürzlich verstorbenen Diakons Johann Freitag und wurde von Daniel Kaufhold vertont, wie Freitag ein Heiligenstädter. Kaufhold leitet auch die Uraufführung.

Ehrengast der Wallfahrt ist Bischof Iosif Păuleț aus Iași in Rumänien. Die Priester des Bistums Erfurt unterstützen seit Jahren die Diözese Iași, indem sie jeden Monat ein Prozent ihres Gehaltes für die dortige Seelsorge spenden, so Weidemann. In einer der Veranstaltungen nach dem Wallfahrtsgottesdienst berichtet Bischof Păuleț über die Gegenwart und Zukunft von Kirche und Gesellschaft in Rumänien.

Bevor um 11 Uhr die heilige Messe mit Bischof Ulrich Neymeyr auf den Domstufen und dem Domplatz gefeiert wird, sind die Wallfahrerinnen und Wallfahrer eingeladen, auf mehr oder minder langen Pilgerwegen durch die Stadt zum Dom zu gelangen. Start ist jeweils um 9.30 Uhr. Für alle, die nicht so weit pilgern möchten oder können, finden ebenfalls um 9.30 Uhr in verschiedenen Kirchen rund um den Domplatz Morgenandachten statt: in der Allerheiligenkirche mit Weihbischof Reinhard Hauke, in St. Martini auf Rumänisch und Deutsch mit Bischof Păuleț sowie in der Brunnenkirche am Fischersand ökumenisch mit Pfarrerin Dorothea Höck und Augustinerpater Jeremias Kiesl.

Bis zur Abschlussandacht mit Reisesegen, mit dem die Bistumswallfahrt um 15.30 Uhr im Erfurter Dom schließt, bietet ein buntes Programm Unterhaltung, Vorträge, geistliche Impulse und Denkanstöße für Groß und Klein, so Weidemann. Um 12.30 Uhr beginnt ein Markt der guten Möglichkeiten auf dem Domplatz. Auf der Severiwiese ist neben einem Märchenzelt Raum zum Spielen und Basteln für Kinder, während im geistlichen Zentrum im Dom zu Gebet, Musik und Kontemplation eingeladen wird.