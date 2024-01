Eichsfelder Sternsinger bringen Segen in die Thüringer Staatskanzlei

Eichsfeld/Erfurt Junge Leute aus dem Eichsfeld besuchen den Ministerpräsidenten

Sternsinger aus dem ganzen Bistum werden am kommenden Dienstag um 14 Uhr beim Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) erwartet. Unter den 120 Kindern und Jugendliche sind zahlreiche aus den Eichsfelder Pfarreien Leinefelde, Worbis und Lengenfeld unterm Stein dabei.

„Die Sternsinger tragen die Botschaft von der Geburt Jesu vor und erbitten Gottes Segen für das neue Jahr und alle Menschen, die sich für den Freistaat Thüringen politisch engagieren“, erklärt Pfarrer Philipp Förter, Jugendseelsorger des Bistums Erfurt. Aus Platzgründen übernehme anschließend nur eine Abordnung das Anbringen der Segenssprüche in den Büros des Ministerpräsidenten und der Hausleitung der Staatskanzlei. Die anderen Sternsinger stärken sich derweil auf Einladung Ramelows mit Kakao und Gebäck, ehe alle Gruppen den Segen für das angebrochene Jahr in die verschiedenen Ministerien und den Thüringer Landtag bringen.

Das Sternsingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Jedes Jahr bringen Sternsinger im neuen Jahr den Segen Gottes in Familien, Unternehmen und Institutionen, singen und sammeln Spenden für Kinder in Not. Dabei wollen sie auch auf die Themen junger Menschen in den verschiedenen Regionen der Welt aufmerksam machen. 2024 steht unter dem Motto „Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit“ der Umweltschutz im Mittelpunkt.

Träger der Sternsinger-Aktion sind der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und das katholische Kindermissionswerk. „Die Aktion lebt aber vom Einsatz vieler Kinder und Jugendlicher als Sternsinger und ihrer Unterstützung durch Erwachsene, die sie begleiten“, so Förter. Im Vorjahr kamen so im Bistum Erfurt über 366.000 Euro an Spenden zusammen.