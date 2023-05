Eichsfelder Streetfood-Festival lockt mit Kulinarischem aus aller Welt

Leinefelde. Die Küchen der Welt vereint im Eichsfeld: Auch in diesem Jahr lädt Leinefelde zum Streetfood-Festival ein. Doch nicht nur Kulinarisches wird geboten.

Freunde kulinarischer Vielfalt dürften vom 18. bis 21. Mai in Leinefelde voll auf ihre Kosten kommen. Dort findet auf dem Zentralen Platz das Streetfood-Festival 2023 statt. Schon in den vergangenen zwei Jahren hatte das Fest Tausende Besucher in den größten Ortsteil der Stadt Leinefelde-Worbis gelockt, wo sie Exotisches wie Krokodilgulasch oder Kamelgeschnetzeltes probieren konnten. Auch die derzeit viel diskutierten Insekten standen bei dem einen oder anderen Gastronom bei den vergangenen zwei Veranstaltungen bereits auf der Speisekarte.

Auch in diesem Jahr bringen die zahlreichen Köche Leckereien aus unseren Nachbarländern, aber auch vom afrikanischen Kontinent, aus Amerika, Fernost oder dem Orient mit an die Leine. Alles wird in den rollenden Küchen frisch zubereitet. Dazu gibt es eine große Auswahl an Craft-Bieren, um die Kehlen feucht zu halten.

Kulinarische und kulturelle Leckerbissen

Doch nicht nur Gaumenfreuden sind angesagt, auch kulturell wird einiges geboten. Die Musiker Adam und Freddie, der Irish-Folk-Sänger Steve Reeves sowie Bonnie und die Rockpiraten sind auf der Streetfood-Bühne live zu erleben. Für Kinder wartet das ganze Wochenende über Unterhaltung mit Bungee-Trampolin, Kinderschminken und den vielfältigsten Eisvariationen.

Für den Eintritt werden drei Euro pro Tagesticket fällig. Wer die kulinarische Veranstaltung an allen vier Tagen besuchen möchte, kann sich für fünf Euro ein Festivalticket sichern. Für Kinder und Jugendliche bis 13 Jahre ist der Eintritt kostenfrei.

Geschlemmt werden kann am Donnerstag, 18. Mai, von 14 bis 22 Uhr, am Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.