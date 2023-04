Eichsfelder Terminkalender: Frühlingstanz, Flohmarkt, Schlagerparty und vieles mehr in den nächsten Wochen

Die Amigos, hier bei einem Auftritt in der Vogtlandhalle in Greiz im Jahr 2021, kommen im Mai in den Landkreis Eichsfeld.

Die Eichsfelder Vereine und Bildungseinrichtungen laden zu Kursen ein. Zudem gibt es in Leinefelde eine Schlagerparty und für eine Pilgerreise ist die Anmeldung noch möglich.

Babynahrung im

ersten Lebensjahr

Die Ernährung ist ein wichtiger Bestandteil für eine optimale Entwicklung von Babys. Aus diesem Grund lädt das Familienzentrum Kloster Kerbescher Berg in Dingelstädt zum kostenfreien Kurs „Ernährung von Babys im ersten Lebensjahren“ am Mittwoch, 26. April, von 9 bis 10.30 Uhr ein. Eine Anmeldung unter Telefon 036075/690072 oder E-Mail familienzentrum@kerbscher-berg.de ist erforderlich.





Schlagerparty in

der Obereichsfeldhalle

Die Amigos, Daniela Alfinito und die Schlagerpiloten kommen am Sonntag, 28. Mai, mit ihrer „Mega Schlager Party“ in die Obereichsfeldhalle Leinefelde. Der Einlass ist ab 15 Uhr. Karten für die Veranstaltung gibt es im Pressehaus dieser Zeitung in der Heiligenstädter Wilhelmstraße 59 montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr.





Gemeinsam singen

im Bildungshaus

Zum Workshop „Mein Herz singt“ wird von Freitag, 21. April, 11 Uhr bis Sonntag, 23. April, 13 Uhr in das Marcel-Callo-Haus Heiligenstadt eingeladen. Erlernt werden neue geistliche Lieder, die es bereits seit 50 Jahren gibt. Weitere Infos und Anmeldungen zum Kurs unter der Telefonnummer 03606/667409 oder per E-Mail an kurse@mch-heiligenstadt.de.





Tagesfahrt

zum Liborifest

Zu einer Tagesfahrt zum Liborifest nach Paderborn lädt Pfarrer Günter Christoph Haase aus Hüpstedt am 25. Juli ein. Auftakt der Pilgerreise ist ein festliches Pontifikalamt im Paderborner Dom. Weitere Infos unter Telefon: 036076/44458.





Flohmarkt im

Caritas-Tagestreff

In Leinefelde wird am 25. April zu einem Flohmarkt von 14 bis 16 Uhr in den Caritas-Tagestreff im Bonifatiusweg eingeladen. Wer mit einem Verkaufsstand dabei sein will, kann sich mit der Caritas unter der Telefonnummer 03605/2592129 in Verbindung setzten.





Frühlingstanz

in Mengelrode

Der Kirmesverein Mengelrode lädt am Samstag, 15. April, um 21 Uhr zum Frühlingstanz in den Saal ein. Es spielt die Band Thanas.