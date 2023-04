Eichsfelder Terminkalender: Von Krieger- und Kriegsopferdenkmäler im Landkreis und ein Flug um die Erde

Unter anderem um das Kriegerdenkmal in Geisleden dreht sich ein Themenabend am Freitag.

Die Besonderheiten der Krieger- und Kriegsopferdenkmäler des Eichsfelds werden in Geisleden betrachtet. Zu Kursen und einem Vortrag über den ersten Flug um die Erde wird eingeladen.

Themenabend

Um die Krieger- und Kriegsopferdenkmäler des Eichsfelds und die Geschichte Geisledens im zweiten Weltkrieg dreht sich ein Themenabend, der am Freitag, 14. April, um 19 Uhr im Gasthof „Zur Linde“ in Geisleden stattfindet. Dabei werden unter anderem Anne Hey, Markus Janitzki und Tobias Roth Einblicke in die Thematik geben.

Jubiläum

Aus Anlass des 62. Jahrestages des ersten Fluges von Juri Gagarin um die Erde spricht Gerhard Conrad aus Heiligenstadt in einer Urania-Veranstaltung am Dienstag, 18. April, um 19 Uhr im Bürgerhaus „Franz Huhnstock“ in Dingelstädt. Anmeldung: 03605/546151 oder urania@urania-eichsfeld.de

Zeit für Paare

Das Leben in der partnerschaftlichen Beziehung steht im Fokus einer Veranstaltung des Familienzentrums Kloster Kerbscher Berg in Dingelstädt am 22. April ab 9 Uhr. Dabei hat jedes Paar die Möglichkeit, sowohl sich, als auch den Partner wertschätzend zu betrachten. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 70 Euro. Anmeldung unter 036075/690072 oder familienzentrum@kerbscher-berg.de

Babynahrung

Welche Lebensmittel sich für Babies eignen und was es bei der Zubereitung zu beachten gilt, wird am Montag, 17. April, um 9.30 Uhr in der Ko-ra-le Heiligenstadt erklärt. Anmeldung bitte unter Mail: anmeldung@ko-ra-le.de