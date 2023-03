Eichsfelder thematisieren in Gesprächsrunden die Beziehung zwischen Glaube und Kirche

Heiligenstadt. In der Heiligenstädter Begegnungsstätte werden Gesprächsabende zum Thema Gott und Glaube organisiert. Dabei geht es auch um den persönlichen Glauben.

Das Projekt „Kirche ist Vielfalt“ der Caritas lädt zu einem besonderen Angebot für Erwachsene während der Fastenzeit in die Heiligenstädter Begegnungsstätte in der Schlachthofstraße ein. An vier Terminen können sich Interessierte unabhängig von Konfession und Kirchenzugehörigkeit in vertrauensvoller Atmosphäre auf die Themen einlassen, miteinander ins Gespräch kommen und für sich selber hilfreiche und kraftschöpfende Gedanken aufsammeln. „Die Fastenzeit ist eine gute Gelegenheit, mal wieder inne zu halten und sich den größeren Fragen des Lebens und der eignen Gottesbeziehung zu widmen“, erklärt die Projektverantwortliche Katharina Pätzold.

Thematisch wird es im offenen Gesprächskreis um den persönlichen Glauben, das eigene Gottesbild und auch die Beziehung zwischen Glaube und Kirche gehen. Der Austausch könne völlig frei in kleinen Gruppen geschehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei und nicht jeder Termin muss wahrgenommen werden.

Termine und Themen, Beginn 18 Uhr: 9. März – Glaube und ich; 16. März – Glaube in Krisen, 30. März – Kirche und ich, 4. April – Wenn mich die Angst packt