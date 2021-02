Eichsfelder Unternehmer zwischen Freude und Unverständnis

Eichsfeld. Während Frisöre am 1. März wieder öffnen, dürfen das der Handel und die Gastronomie nicht.

Für Annegret Oberthür gab es kürzlich gute Nachrichten. Sie darf ab 1. März wieder Kunden empfangen und ihnen die Haare frisieren. Sie ist Obermeisterin der Frisörinnung Nordthüringen und hat einen Salon in Küllstedt. Nach fast drei Monaten Pause wisse sie gar nicht, wie man das alles aufarbeiten solle. „Die Telefone stehen nicht still. Wir alle werden in den kommenden Wochen viel zu tun haben.“