Eichsfelder Verband schmiedet weiter Zukunftspläne

Stets auf der Suche nach neuen Mitgliedern ist der Heimat- und Verkehrsverband Eichsfeld (HVE). Gewonnen werden konnten laut dem Vorsitzenden Gerold Wucherpfennig nun auch die Gemeinden Gerbershausen, Krombach, Dieterode und Wachstedt. Flächendeckend sei der niedersächsische Teil des Eichsfeldes vertreten und sehr präsent das nördliche Eichsfeld. Mehr Mitstreiter würde sich Wucherpfennig noch aus der Verwaltungsgemeinschaft Wipperaue wünschen.

Mit Blick auf 2020 bedauert der HVE-Vorsitzende, dass nicht nur die ausgebuchten Genussbus- und Wanderbustouren abgesagt werden mussten, sondern auch die Eichsfeldtage in Obernfeld und der Eichsfelder Wandertag. Auch den traditionellen Bauernmarkt in Kallmerode gab es nicht. Wucherpfennig hofft, dass sich die Corona-Situation entspannt und der Bauernmarkt in diesem Jahr am 21. und 22. August stattfinden kann.

Weiterentwickelt werden sollen derweil in diesem Jahr Rundwege. Und da möchte Wucherpfennig den Kanonenbahnradweg in den Blick nehmen. "Er ist ein echtes Pfund, mit dem wir uns unbedingt beschäftigen sollten." Allein vom 15. Mai bis 30. September 2020 hätte das Zählgerät, das bei Büttstedt installiert war, 44.000 Radfahrer registriert.